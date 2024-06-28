ما لا تعرفه عن حجم الدعم الموجه لمحدودى الدخل بمشروع سكن كل المصريين..بالأرقام

وجهت الحكومة أولوية قصوى لدعم محدودي الدخل فى مشروع سكن كل المصريين، وفى هذا التقرير نستعرض بالأرقام تفاصيل الدعم الموجه لهذه الفئة.
1- بلغ متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد، 16.5 ألف جنيه.
2- بلغ متوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 123 ألف جنيه.
3- بلغ متوسط نسبة التمويل من سعر الوحدة السكنية، 67 %.
4- وصل متوسط مدة التمويل العقارى، 19 عاماً.
5- بلغ متوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عاماً.
6- بلغ متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2450 جنيهاً.
7- وبلغت نسبة المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي من الذكور 76 %.
8- بلغت نسبة المستفيدين فى مشروع الإسكان الاجتماعي من الإناث 24 %.
9- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من القطاع الخاص 48 %.
10- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من المهن الحرة 22%.
11- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من القطاع الحكومى 29%.
12- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من أصحاب المعاشات 1%.
13- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة المتزوج ويعول، 56%.
14- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة المتزوج 16%.
15- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة الأعزب، 22%.
16- بلغت نسبة المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي من فئة الأرمل، 2%، ومن فئة المطلق 4 %.