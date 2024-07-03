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طلاب الثانوية المكفوفون يؤدون امتحان الجغرافيا والفيزياء لطلاب مدارس المتفوقين

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:00 ص
طلاب الثانوية المكفوفون يؤدون امتحان الجغرافيا والفيزياء لطلاب مدارس المتفوقين وزارة التعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

جدير بالذكر أن امتحانات الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة يأتى وفق المواعيد التالية طبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة للمتفوقين:

ـ الأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء.

- السبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية.

- الأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم " اللغة الإنجليزية".

- السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

- الإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.

- الأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم "الأحياء" ومقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة".

- السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات".







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين

امتحان الجغرافيا لمدارس المتفوقين

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امتحان الفيزياء لمدارس المتفوقين

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