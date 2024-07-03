ننشر السيرة الذاتية لرئيس أركان الجيش المصرى الجديد الفريق أحمد خليفة

الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الإسم : أحمد فتحى إبراهيم خليفة
السلاح : المدفعية
الرتبة : فريق
تاريخ الميلاد : 17/10/1966
تخرج من الكلية الحربية عام 1987
الدفعة 80 حربية
التأهيل العسكرى:
بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .
حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .
حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .
حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .
الوظائف الرئيسية التي شغلها:
تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعداً لمدير المدفعية، ثم مديراً لمعهد المدفعية ، ثم مديراً لإدارة الشئون المعنوية ، ثم رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ، ثم رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة ، ثم أميناً عام لوزارة الدفاع .
الأنواط والنياشين:
حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى ، ونوط الخدمة الممتازة ،ونوط العملية الشاملة بسيناء ، وميدالية 25 يناير ، وميدالية 30 يونيو ، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية ، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973 ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ،ميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973.