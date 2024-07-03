اليوم السابع
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نقابة أطباء القاهرة: استمرار وزير الصحة يدعم إنجاز التأمين الصحى الشامل

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:46 م
نقابة أطباء القاهرة: استمرار وزير الصحة يدعم إنجاز التأمين الصحى الشامل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتبت آية دعبس

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هنأ مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتجديد ثقة القيادة السياسية واختياره وزيراً للصحة، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء فى الحكومة الجديدة.

 

وقال المجلس،  في بيان له، إن الفترة السابقة قد شهدت جهوداً ملموسة للدكتور خالد عبدالغفار في النهوض بالقطاع الصحي ودعم منظومة الرعاية العلاجية.

 

وأشاد مجلس النقابة بما تحقق من إنجازات على صعيد المشروعات القومية وإعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع الصحى، وكذلك نجاح أكثر من 15 مبادرات رئاسية في توفير الحماية الصحية لقطاع عريض من الشعب المصرى، تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وتابع البيان؛ باختيار الدكتور خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء، نتوقع الإسراع  في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يتجدد أمل الأطباء والعاملين بقطاع الرعاية الصحية  في مطالبهم العادلة وفي مقدمتها  اقرار قانون المسؤلية الطبية وإصلاح هيكل الأجور  للحد من ظاهرة هجرة الأطباء.

 

واختتم البيان: نتمنى كل التوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة ، في مهامها الصعبة، وسيبقى الأطباء داعمون ومساندون لكل جهود الدولة المصرية في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية والتنمية المستدامة.







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