موسكو تطرد موظفا فى السفارة الرومانية ردا على إجراء مماثل من بوخارست

وكالات الأنباء

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الرومانى لدى موسكو كريستيان إستراتى، حيث تم تسليمه مذكرة حول قرار طرد موظف بالبعثة الدبلوماسية الرومانية كرد فعل على إجراءات رومانية.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان نقله موقع "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، أن إعلان أحد موظفي السفارة "شخصا غير مرغوب فيه" يأتي ردا على قرار غير مبرر اتخذه الجانب الروماني في وقت سابق بإعلان دبلوماسيا بالسفارة الروسية ببوخارست "شخصا غير مرغوب فيه".

وكانت وزارة الخارجية الرومانية قد أعلنت في 24 مايو الماضي طرد دبلوماسي من السفارة الروسية لقيامه بما زعمت أنه "أعمال تتناقض مع أحكام فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".. وفي المقابل، رفضت السفارة الروسية في بوخارست الاتهامات الموجهة إلى موظفها، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، محذرة من أنها سترد على هذا الإجراء من الجانب الروماني.