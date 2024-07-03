من هو الفريق كامل الوزير وزير النقل؟.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

يتولى الفريق كامل عبد الهادي فرج الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، وتضمنت تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية ودمج وزارات أخرى.

من هو الفريق كامل الوزير وزير النقل؟

حقق العديد من الإنجازات الضخمة سواء في منظومة مترو الأنفاق أو السكك الحديدية أو الموانئ البرية والبحرية والجافة

تخرج فى الكلية الفنية العسكرية قسم الهندسة المدنية الدفعة 17 في يوليو 1980

حصل على ماجيستير العلوم العسكرية الدورة 40 أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا وأكاديمية ناصر العسكرية العليا الدورة 24 ودورة كبار القادة عام 2014

شغل الفريق كامل الوزير جميع الوظائف القيادية بسلاح المهندسين العسكريين

تدرج فى المناصب حتى تولى منصب مدير إدارة المهندسين العسكريين في 2011

تولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 15 ديسمبر 2019 2015 حتى 11 مارس

أشرف على عمليات الحفر فى مشروع قناة السويس الجديدة

تمت ترقيته لرتبة فريق في 10 مارس 2019، وتولى حقيبة وزارة النقل فى 11 مارس من نفس العام