كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية لنواب وزير النقل والصناعة، ومهام العمل المتوقع أن يكلفهم بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، ضمن التشكيل الوزارى الجديد.



المهندس وجدي شحات عبد الحكيم نائبًا لوزير النقل، وكان يشغل مساعد وزير النقل لشئون هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق ووسائل النقل السككى، وتم تعيينه في 2020، وكان يشغل قبلها وظيفة مهندس أول مراقبة سلامة الوحدات المتحركة والعاملين بديوان عام الوزارة، ومن المتوقع أن يتولى "عبد الحكيم" شئون الأنفاق والسكة الحديد.

مهندس وجدي شحات عبد الحكيم

اللواء نهاد شاهين على شاهين نائبًا لوزير النقل، وتم تعيين اللواء نهاد شاهين نائبا لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية خلال سبتمبر من عام 2021، ثم صدر في 2 أبريل عام 2022 قرار وزير النقل رقم 171 بتكليفه برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وحصل اللواء بحري اح نهاد شاهين علي شاهين، على بكالوريوس العلوم البحرية والدراسات البحرية في عام 1985، وحصل على العديد من الفرق والدورات في المجالات العسكرية والمدنية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية من جمهورية مصر العربية وكذا من دولة ألمانيا الاتحادية وماجيستير اللوجيستيات والنقل البحري ، فضلا عن زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية.



اللواء نهاد شاهين

و شغل نهاد شاهين، العديد من المناصب من أبرزها الملحق العسكري لجمهورية مصر العربية في لندن ، قائد اللواء الثاني لنشات وقائد قاعدة الإسكندرية البحرية وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، ثم قائد الأسطول الجنوبي البحري وقائد الأسطول الشمالي البحري، كما تولى رئاسة شعبة العمليات البحرية، وشغل منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات البحرية، ومن المتوقع أن يتولى اللواء نهاد شئون الموانئ بوزارة النقل.

اللواء ماجد عبد الحميد متولي نائبًا لوزير النقل، كان يشغل نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وتميز بالكفاءة والإخلاص في العمل كما كان يعمل في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومن المتوقع أن يتولى "متولى" شئون الطرق والكبارى والمشروعات الخاصة بتطوير منظومة النقل الجارى تنفيذها.