محافظ جنوب سيناء يتابع تشغيل حافلات كهربائية صديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، بروفة تشغيل أول 5 حافلات كهربائية بمدينة شرم الشيخ.

وبلغت عدد محطات الحافلة 24 محطة في الرحلة ذهابا وإيابا تبدأ من السوق القديم وتنتهي أمام محمية نبق بشرم الشيخ ثم خط العودة، والحافلة تتسع لعدد 49 راكبا، ومزودة بكاميرا داخلية، و2 كاميرا خارجية للقيادة وشاحن USB وجهاز باص اتسوتو ب خاص بلفت نظر السائق بأن أحد الركاب يريد النزول، إضافة إلى جهاز إنذار حريق وإطفاء ذاتي.

يشار إلي أن هذه الحافلات صناعة مصرية، وتسير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلو مترا في الشحنة الواحدة، ويستغرق شحن الحافلة بالمحطة من 120 حتى 180 دقيقة ومحدد بسرعة لا تزيد عن 70 كيلو في الساعة لتتناسب مع السرعة المقررة التشغيل داخل المدن، وجاري تحديد موعد التشغيل وتعريفة الركوب بمعرفة المحافظة وسيتم الإعلان عنها قريبا.



احدى الحافلات