اليوم السابع
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تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 01 يوليو 2024 01:42 ص
تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ بتكلفة 50 مليون جنيه.. صور حافلات كهربائية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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دشن اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،  أول 5 حافلات كهربائية بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني،  سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة،، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة ،  وذلك ضمن الاحتفال الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة عازمة على الاستمرار نحو استدامة مدينة شرم الشيخ كمدينة بيئية نظيفة خالية من التلوث، ويجري تدشين الحافلات الكهربائية الجديدة بعد أن جرى إنشاء  محطتين للشحن بالكهرباء، مؤكدا أنه جرى تزويد المدينة بعدد 5 حافلات كدفعة أولى بتكلفة تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

وأوضح  أن الحافلة تتسع لعدد 49 راكبا، ومزودة بكاميرا داخلية، و2 كاميرا خارجية للقيادة
وشاحن USP  وجهاز بس اتستوبينج خاص بلفت نظر السائق بأن أحد الركاب يريد النزول، إضافة إلى جهاز انذار حريق واطفاء ذاتي.

ولفت أن هذه الحافلات صناعة مصرية، وتسير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350  كيلو متر في الشحنة الواحدة، ويستغرق شحن الحافلة بالمحطة من 120 حتى 180 دقيقة، ومحدد بسرعة لا تزيد عن 70  كيلو في الساعة لتتناسب مع السرعة المقررة التشغيل داخل المدن

تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ (4)
تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ  

 

تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ (1)
تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ (1)

 

تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ (2)
تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ (2)

 

تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ (3)
تدشين 5 حافلات كهربائية في شرم الشيخ (3)

 







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