إجازة رأس السنة الهجرية.. تفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة، وتعتبر إجازة عيد الأضحى من أهم المناسبات التى ينتظرها ويبحث عن موعدها المواطنين.



وفيما يلى موعد الإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024:



- الإثنين 8 يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية



- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952



- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف



- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)



ويذكر أن أيام معدودة باتت تفصلنا عن ميلاد هلال شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد 1446 هجريا، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية.

وطبقاً للحسابات الفلكية يولد هلال شهر المحــــرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــت الموافق 6/7/2024م (اليوم التالي ليوم الرؤية).