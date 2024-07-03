كامل الوزير: "اللى عملناه فى وزارة النقل هنعمله فى جميع المجالات"

كتب سمير حسنى

تعهد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، بزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتوظيف العمالة للقضاء على البطالة في مصر.

وأضاف "الوزير" في تصريحات لـ"إكسترا نيوز": "كنا سباقين في وزارة النقل بتوطين الصناعة وأنشاءنا صناعة للوحدات المتحركة وقضبان وفلنكات السكك الحديدية ومهماتها، فضلا عن إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الصلب بمواصفات خاصة لصناعة السفن الكبيرة".

وتابع: "اللى عملناه في وزارة النقل هنعمله في جميع المجالات مثل الأدوية والبناء والتشييد والصناعات الهندسية"، مشددا على الأولوية الكبرى لتنمية القطاع الخاص وزيادة عدد المصانع، ومنح رخص محوكمة ومنضبطة بدون روتين ولا بيروقراطية.

وأشار الوزير بقوله: "إذا كنت عملت حاجة في وزارة النقل سنطبقها في الصناعة..مفيش عندنا إجازة علشان أي مستثمر مصري أو أجنبي جاي عاوز يستثمر نمنحه رخصة".