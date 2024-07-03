اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 05:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

كامل الوزير: "اللى عملناه فى وزارة النقل هنعمله فى جميع المجالات"

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:18 م
كامل الوزير: "اللى عملناه فى وزارة النقل هنعمله فى جميع المجالات" كامل الوزير وزير النقل والصناعة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، بزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتوظيف العمالة للقضاء على البطالة في مصر.

وأضاف "الوزير" في تصريحات لـ"إكسترا نيوز": "كنا سباقين في وزارة النقل بتوطين الصناعة وأنشاءنا صناعة للوحدات المتحركة وقضبان وفلنكات السكك الحديدية ومهماتها، فضلا عن إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الصلب بمواصفات خاصة لصناعة السفن الكبيرة".

وتابع: "اللى عملناه في وزارة النقل هنعمله في جميع المجالات مثل الأدوية والبناء والتشييد والصناعات الهندسية"، مشددا على الأولوية الكبرى لتنمية القطاع الخاص وزيادة عدد المصانع، ومنح رخص محوكمة ومنضبطة بدون روتين ولا بيروقراطية.

وأشار الوزير بقوله: "إذا كنت عملت حاجة في وزارة النقل سنطبقها في الصناعة..مفيش عندنا إجازة علشان أي مستثمر مصري أو أجنبي جاي عاوز يستثمر نمنحه رخصة".







كامل الوزير

وزير النقل

موعد حلف اليمين للحكومة الجديدة

مراسم حلف اليمين

مقر رئاسة الجمهورية

موعد حلف اليمين للوزراء الجدد

حلف اليمين للوزارة الجديدة

حلف اليمين للحكومة الجديدة

حلف اليمين أمام الرئيس

التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة

الحكومة

الحكومة المصرية

الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة تستقيل

تشكيل الحكومة الجديدة في مصر

اسماء الوزراء الحاليين

اسماء وزراء مصر الحاليين

رئيس وزراء مصر الجديد

التعديل الوزارى الجديد في مصر

مراسم حلف اليمين للحكومة المصرية الجديدة

اليوم السابع بلس

كامل الوزير وزير النقل والصناعة

وزير النقل والصناعة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة