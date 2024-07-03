زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجرى الجديد

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

بمناسبة قرب حلول (العام الهجرى الجديد 1446هـ) ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات، فقد تم التصريح (بزيارة إستثنائية) واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 18/7/2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .