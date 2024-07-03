اليوم السابع
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رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور أحمد هنو لتعيينه وزيرًا للثقافة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:07 م
رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور أحمد هنو لتعيينه وزيرًا للثقافة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة
محمد صبحى

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قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور أحمد هنو، بمناسبة تعيينه وزيرًا للثقافة في التشكيل الوزاري الجديد.

وأعرب الدكتور قنديل عن فخر واعتزاز جامعة حلوان بهذا التكليف،  مؤكدًا أن هذا التعيين يعكس الثقة في الكفاءات الوطنية وقدرتها على تولي المناصب القيادية في الدولة، وأن هذا المنصب يأتي تتويجا لجهود الدكتور احمد هنو وتميزه، فهو نموذج مشرف لتميزه العلمي والأكاديمي والعملي، وإسهاماته الملموسة في مجال الثقافة والفنون، والتي أهلته لتولي هذا المنصب المهم، متمنيًا له مزيداً من التفوق والتقدم.


وجدير بالذكر أن الدكتور أحمد فؤاد هنو من مواليد 13/12/1968، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر عام 1992، وماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة عام 1997، ودكتوراة في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.


وقد شغل الدكتور أحمد فؤاد هنو عدة مناصب أكاديمية مرموقة على مدار مسيرته المهنية، حيث بدأ كمعيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب، ثم تدرج في المناصب الأكاديمية ليصبح أستاذًا مساعدًا ثم أستاذًا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.


كما تولى منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في أغسطس 2019. وأخيرًا، شغل منصب نائب رئيس جامعة الجلالة  لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.







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