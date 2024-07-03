اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مرجريت صاروفيم على توليها منصب نائبة وزيرة التضامن

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:34 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مرجريت صاروفيم على توليها منصب نائبة وزيرة التضامن مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وجميع العاملين بالهيئة، مرجريت صاروفيم، رئيسة قطاع التنمية المحلية بالهيئة، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لتوليها منصب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي. ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح في خدمة بلادنا العزيزة.

 

وقال الدكتور القس أندريه زكي "إننا نثمن ثقة القيادة السياسية في الكوادر والكفاءات المجتمعية في كافة المجالات، ونتمنى التوفيق والنجاح للأستاذة مرجريت صاروفيم ولكل نواب الوزراء والمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم، في مسؤولياتهم الجديدة".

 

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