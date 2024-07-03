اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:36 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، وكل الوزراء والمحافظين الجدد، لتأدية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في بيان اليوم لرئاسة الطائفة الإنجيلية جاء نصه:

وذكر رئيس الطائفة فى بيان له "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهاني القلبية بتجديد الثقة وتكليفكم برئاسة الوزراء، وهو ما يعكس اعتزاز وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقدراتكم على التواصل وتحقيق طموح الشعب المصرى العظيم من التقدم والتنمية، كما أهنئ جميع الوزراء والمحافظين الجدد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح فى مسؤولياتهم، ولمصرنا العزيزة الازدهار والسلام".

ووجه زكى الشكر والتقدير الخاص لجميع الوزراء والمحافظين السابقين، مثمنًا ما بذلوه من جهد وعمل متصل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن بكل إخلاص.







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