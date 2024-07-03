حالة من الارتياح بوزارة الصحة بعد تجديد الثقة للدكتور خالد عبد الغفار وزيرا

كتب وليد عبد السلام

سادت حالة من الارتياح داخل قطاعات وزارة الصحة والسكان بعد تجديد الثقة فى الدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة والسكان فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الثانية.

وأعرب عدد كبير من قيادات الوزارة والعاملين بها عن سعادتهم بتجديد الثة في الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان ونائبا لرئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية.

وجاء بالسيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان أنه حصل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار، على الدكتوراه في طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس عام 1995 وعمل أستاذا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأستاذا زائرا بكلية طب جامعة جورجيا، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

وتولى الدكتور خالد عبدالغفار، العديد من المناصب القيادية، أبرزها رئيس قسم الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وعميدا لكلية طب الفم الأسنان بنفس الجامعة، وأمينا للجنة قطاع طب الفم الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحصل الدكتور خالد عبدالغفار على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

وتم تكليفه، بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2016 وحتى 13أغسطس 2022 كما تم تكليفه بالقيام بعمل وزير الصحة والسكان اعتبارا من أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2022، ثم كُلف وزيرا للصحة والسكان في أغسطس 2022 وتم تجديد الثقة به نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان بتاريخ3 يوليو 2024.