ننشر السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المرشح للبقاء فى الحكومة الجديدة

كتب وليد عبد السلام

تولى الدكتور خالد عبد الغفار المرشح للبقاء فى منصب وزير الصحة والسكان، فى الحكومة الجديدة، وذلك نظرا لجهودة الكبيرة فى دعم القطاع الصحى ودعمة لمنظومة الرعاية العلاجية.

وينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار، حيث يشغل منصب وزير الصحة والسكان فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الأولى، كما شغل قبل توليه منصب وزير الصحة والسكان منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وشغل رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

كما شغل منصب عميد كلية طب أسنان عين شمس، ومنصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث قبل اختياره وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى.

وعمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الجديد أستاذًا زائرًا بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

وشهدت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس خلال فترة تولى الدكتور خالد عبد الغفار عمادة الكلية طفرة فى مختلف المجالات وأعمال تطوير مختلفة، حيث ساهم فى إدخال أحدث الأجهزة فى علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة.

ومن أبرز إنجازات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الجديد، حصوله على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولى للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان "IADR"، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، والمشاركة فى أكثر من حوالى 50 بحثًا فى مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم.

كما نشـر 20 بحثًا فى دوريات ومجلات عالمية، وشغل أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة من 2009 وحتى نوفمبر2015.