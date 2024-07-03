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تطوير العشوائيات.. أول تصريحات وزراء حكومة مدبولى الجديدة (إنفوجراف)

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:16 م
تطوير العشوائيات.. أول تصريحات وزراء حكومة مدبولى الجديدة (إنفوجراف) وزراء حكومة مدبولى

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أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات، ودورها الإقليمي والدولي واضح للعيان ومشهود به.

وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إننا نعيش في منطقة تموج بالصراعات والأزمات من كافة الاتجاهات، والدولة المصرية راسخة وقوية" .

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