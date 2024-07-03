اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 01:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى عقار ببولاق أبو العلا 15 يوما

الأربعاء، 03 يوليو 2024 12:51 م
تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى عقار ببولاق أبو العلا 15 يوما جريمة التنقيب عن الأثار -أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، بأحد العقارات في منطقة بولاق أبو العلا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب عن الآثار، وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، بهدف استخراج قطع آثرية لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

 


 







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