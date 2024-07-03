المؤبد و10 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للمتهمين بحيازة مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية متهمين بمعاقبة المتهم الأول حضوريا بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة الثاني غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة للاتجار فيها بمركز أبو كبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 3686 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 1132 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 8 فبراير 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أحمد خ ع خ" 42 عاما، صاحب معرض سيارات، و"محمد أ ع م ع" 36 عاما، عامل، مقيميان بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 1460 جرام من مخدر الميثامفيتامين و130 جراما من مخدر الآيس بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.