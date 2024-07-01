السجن 6 سنوات لمتهم وسنة لآخر بتهمة سرقة توك توك فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم متهمين، الأول بالسجن 6 سنوات لإدانته بسرقة دراجة نارية من طالب بنطاق مركز الحسينية، والسجن سنة للمتهم الثاني لإدانته بإخفاء أشياء مسروقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 21173 لسنة 2023 جنايات مركز الحسينية والعقيدة برقم 2698 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة، عاطلين مقيمان نطاق مركز الحسينية للمحاكمة الجنايية لقيامهما بسرقة "أحمد محمود عبد المنعم "15 سنة طالب مقيم عليوة مركز الحسينية - محافظة الشرقية، بانه وأثناء قيادته لدراجته الاليه توك توك استوقفه المتهم الأول لتوصيله للوجهة المتفق عليها وبوصوله لها انزل منها وتعدى عليه بالضرب وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولات -دراجته الاليه والهاتف المحمول الخاص به كرها عنه.

فيما توصلت تحريات الرائد: احمد سليم،رئيس مباحث مركز شرطة الحسينية، عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو الذي شهد به المجنى عليه، بان اتفق المتهمين على ارتكاب الواقعة وقا المتهم الأول بأشهر سلاح ابيض في وجه المجنى عليه وتمكن من سرقته و عقب تنفيذه للاتفاق المتفق عليه تقابل مع المتهم الثاني والذي كان انتظاره على مقربه من مسرح الجريمة وتولى بيع المسروقات.