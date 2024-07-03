اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يوليو 2024 12:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 12:00 ص
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد.. السيرة الذاتية اللواء طارق مرزوق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مصدر حكومي لإكسترا نيوز، ترشيح اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية، خلفا للدكتور أيمن مختار المحافظ السابق.

وفى هذا الإنوجراف نستعرض السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق المرشح لتولى محافظة الدقهلية
ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للواء طارق مرزوق فى السطور التالية، حيث تولي اللواء طارق منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

dc38d2b0-6f03-4c70-b87c-0c9e758fcd37

وتولي اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة

وكان اللواء مرزوق له دور كبير فى عدد من القضايا الإرهابية والتى ساهم فى الكشف عنها وعن العناصر الإرهابية التى شاركت فيها، كما تمكن من ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية.

وقد عمل اللواء مرزوق بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو عقيد ثم ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016، ثم تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة







التغيير الوزارى 2024

الحكومة الجديدة

أسماء الحكومة الجديدة

مصطفى مدبولى

موعد التغيير الوزراى

أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التغيير

كواليس التغيير الوزاري المرتقب

أسماء التشكيل الوزاري الجديد

تغيير وزاري خلال ساعات

موعد التشكيل الوزاري الجديد

موعد حلف اليمين

أسماء التغيير الوزاري الجديد 2024

التغيير الوزاري الجديد اليوم

تغيير وزاري في مصر خلال ساعات

حركة المحافظين

من هم الوزراء الراحلون

الوزراء الجدد

المحافظين الجدد

حركة المحافظين 2024

حكومة مدبولي الجديدة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة