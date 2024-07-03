السيطرة على حريق ضخم إثر انفجار أسطوانة داخل ورشة وتفحم سيارتين فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ضخم، بسبب انفجار اسطوانة أكسجين داخل إحدى الورش، ما تسبب فى امتداد النيران إلى سيارتين وتفحمهما بالكامل، فى مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود بلاغ بانفجار اسطوأنه داخل أحدى الورش ووجود حريق وامتداد السنة النيران إلى سيارات بجوار الورشة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، التى قامت بالدفع بسيارتين للسيطرة على الحريق.

وتبين اشتعال النيران داخل ورشة فى منطقة المصرب طريق الجمالية، اثر انفجار اسطوانه أكسجين، وامتداد ألسنة اللهب إلى سيارتين أمام الورشة إحداهما سيارة نقل ثقيل وتفحمت بالكامل، فيما أصيب عدد من الأشخاص بحالات اختناق، تمت السيطرة على الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى الجمالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



