اليوم السابع
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السيرة الذاتية لأيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 12:40 م
السيرة الذاتية لأيمن بهاء الدين نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى الدكتور أيمن بهاء الدين
كتب محمود طه حسين

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يؤدى الدكتور أيمن بهاء الدين، اليمين الدستورية نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 2024، ويقدم اليوم السابع فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى كالتالى:

- شغل الدكتور أيمن بهاء الدين عدة مناصب إدارية فى العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كالآتى:

- شغل منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا

- شغل منصب أستاذ شبكات الحاسب بـ جامعة عين شمس

- شغل عدة مناصب قيادية، والانضمام إلى SUT -البوليتكنيك فى مصر

- شغل منصب عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شؤون الطلاب فى جامعة مصر الدولية.

- شغل عام 2004 عمل كأستاذ متفرغ فى فى كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو 2010 - حتى أبريل 2014.

- شغل منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام 2015.







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