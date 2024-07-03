اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: لا تطبيع مع النظام السورى دون حل سياسى للصراع الأساسى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 10:22 ص
الخارجية الأمريكية: لا تطبيع مع النظام السورى دون حل سياسى للصراع الأساسى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام السورى فى ظل غياب تقدم حقيقى نحو حل سياسى للصراع الأساسى.

وقال باتيل ـ وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، "إن واشنطن كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الأوضاع الإنسانية، والأمنية لجميع السوريين".

وأضاف المتحدث الأمريكي "أنه على النظام السوري التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".







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