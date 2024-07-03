البث الإسرائيلية: واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب على غزة

إبراهيم حسان

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب على غزة خلال لقاء بايدن مع نتنياهو، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.