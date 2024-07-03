اليوم السابع
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البابا تواضروس مهنئا الحكومة الجديدة: نصلى أن يبارك الله عملهم

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:01 م
البابا تواضروس مهنئا الحكومة الجديدة: نصلى أن يبارك الله عملهم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مهام عملهم، راجيةً لهم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجسيمة التي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الالتزامات الأساسية والهامة التي تفرضها الظروف الراهنة.

وقال البابا تواضروس إننا نصلي أن يبارك الله القدير عمل أعضاء الحكومة ويُنجِح طريقهم في سبيل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري العظيم، وأن يتمكنوا من تخفيف الأعباء المتزايدة عنه، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فى سياق متصل، هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، وكل الوزراء والمحافظين الجدد، لتأدية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في بيان اليوم لرئاسة الطائفة الإنجيلية جاء نصه:

وذكر رئيس الطائفة فى بيان له "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهاني القلبية بتجديد الثقة وتكليفكم برئاسة الوزراء، وهو ما يعكس اعتزاز وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقدراتكم على التواصل وتحقيق طموح الشعب المصرى العظيم من التقدم والتنمية، كما أهنئ جميع الوزراء والمحافظين الجدد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح فى مسؤولياتهم، ولمصرنا العزيزة الازدهار والسلام".







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