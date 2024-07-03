الأمم المتحدة: عدد النازحين فى قطاع غزة بلغ 1.9 مليون شخص

أحمد علوى

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء، إن عدد النازحين في القطاع بلغ 1.9 مليون شخص.

وأضافت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة سيجريد كاج أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى.. وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان".



وتابعت قائلة: "هناك اليوم 1.9 مليون شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة.. أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس".

وأمر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين في بيان له بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.