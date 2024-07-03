الأسماء الكاملة للمحافظين ونوابهم بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية، جاءت القائمة وفقًا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية:
المحافظون:
- اللواء/ خالد شعيب محمود حسين- محافظاً لمطروح
- اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط - محافظاً للوادي الجديد
-إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو لمون- محافظاً للمنوفية
- اعمرو محمد حنفي محمود- محافظاً للبحر الأحمر
- أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري - محافظاً للفيوم
- محمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظاً لبني سويف
- الفريق أحمد خالد حسن سعيد- محافظاً للإسكندرية
- اللواء أح/ خالد مجاور محمد مجاور- محافظاً لشمال سيناء
- اللواء/ أشرف محمد إبراهيم الجندي - محافظاً للغربية
- اللواء/ طارق مرزوق محمد عبد المغنى- محافظاً للدقهلية
-إبراهيم صابر خليل خليل رواش - محافظاً للقاهرة
- اللواء/ عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج - محافظاً لسوهاج
-عبد المطلب ممدوح محمد عماره - محافظاً للأقصر
- اللواء/ هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف - محافظاً لأسيوط
- اللواء طيار/ أكرم محمد جلال محمد - محافظاً للإسماعيلية
- اللواء / علاء إبراهيم عبد المعطى أحمد - محافظاً لكفر الشيخ
- اللواء مهندس/ خالد مبارك حسين بكري - محافظاً لجنوب سيناء
-اللواء أح/ إسماعيل محمد كمال إسماعيل - محافظاً لأسوان
- حازم محمد حسن الأشمونى - محافظاً للشرقية
- خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظاً لقنا
- اللواء أح/ محب حبشى خليل حبشى - محافظاً لبورسعيد
- اللواء أح/ طارق حامد محمد الشاذلي - محافظاً للسويس
- عادل سعيد إبراهيم النجار- محافظاً للجيزة
- اللواء/ عماد أحمد محمود كدواني - محافظاً للمنيا
- أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظاً للقليوبية
- أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظاً لدمياط
- اجاكلين عازر عبد الحليم عازر- محافظاً للبحيرة.
نواب المحافظين:
- حسام الدين فوزي أبو سيف - نائباً لمحافظ القاهرة
- إبراهيم عبد الهادي ياسين - نائباً لمحافظ القاهرة
- اأشرف محمد سيد منصور - نائباً لمحافظ القاهرة
- منى محمد رضا البطراوي - نائباً لمحافظ القاهرة
- إبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابي - نائباً لمحافظ الجيزة
- هند محمد أحمد عبد الحليم - نائباً لمحافظ الجيزة
- إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائباً لمحافظ القليوبية
- محمد محمود إبراهيم أبو زيد - نائباً لمحافظ المنيا
- بلال السعيد عبد الحفيظ حبش - نائباً لمحافظ بني سويف
- حازم عمر أحمد عمر- نائباً لمحافظ قنا
- عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - نائباً لمحافظ كفر الشيخ
-محمد إبراهيم لطفي موسي - نائباً لمحافظ المنوفية
- أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائباً لمحافظ الإسماعيلية
- عمرو عثمان محمد نعمان - نائباً لمحافظ بورسعيد
- عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائباً لمحافظ السويس
- أحمد محمود عبد المعطى حسين - نائباً لمحافظ الشرقية
- لبنى عبد العزيز حبيب السيد - نائباً لمحافظ الشرقية
- إيناس سمير محمد حافظ - نائباً لمحافظ جنوب سيناء
- حنان مجدي نور الدين محمد - نائباً لمحافظ الوادي الجديد
- أميرة صلاح عبد الحكيم زينه - نائباً لمحافظ الإسكندرية
- حازم محمد جودة الديب - نائباً لمحافظ البحيرة
- محمد سامي صادق التوني - نائباً لمحافظ الفيوم
-مينا عماد ثابت حنا - نائباً لمحافظ أسيوط
- محمد عبد الهادي عبد الرحيم - نائباً لمحافظ سوهاج
- هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه - نائباً لمحافظ الأقصر
- احمد أنور عطيه العدل - نائباً لمحافظ الدقهلية
- شيماء محمد الصديق محمد - نائباً لمحافظ دمياط
-محمود محمد عبد الغنى عيسى - نائباً لمحافظ الغربية
- عاصم عبد الغفار حامد سعدون - نائباً لمحافظ شمال سيناء
- إسلام السيد رجب عبد الحميد - نائباً لمحافظ مطروح
- عمرو حلمي حسان لاشين - نائباً لمحافظ أسوان
- ماجدة حنا بباوي حنا - نائباً لمحافظ البحر الأحمر