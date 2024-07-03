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نواب وزراء حكومة مصطفى مدبولى الجديدة.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 يوليو 2024 02:43 م
نواب وزراء حكومة مصطفى مدبولى الجديدة.. إنفوجراف قائمة نواب الوزراء

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أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وننشر فى الإنفوجراف التالى أسماء نواب الوزراء فى حكومة مدبولى الجديدة.

 

نواب الوزراء
نواب الوزراء

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية
شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية
يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة
عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة
محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي
أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم
أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم
ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل
نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل
وجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل
صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء
منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني
بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات
رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات
سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان
مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة
أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة
نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة
وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموين







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