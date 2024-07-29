وزير العلوم البريطانى: المملكة المتحدة معرضة بشكل كبير لتهديدات سيبرانية

كتبت رباب فتحى

حذر بيتر كايل، وزير العلوم فى المملكة المتحدة من أن بريطانيا معرضة بشكل كبير للتهديدات السيبرانية والاضطرابات الناجمة عن جائحة أخرى، مدعيًا أن المرونة الوطنية عانت "بشكل كارثي" فى ظل الحكومة السابقة.

وقال بيتر كايل لصحيفة الجارديان، إن التخفيضات العميقة فى الإنفاق العام بموجب برنامج التقشف قللت من قيمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرها من الخدمات المحلية والوطنية، وأعاقت الاستعداد للوباء، بينما لم يتم فعل الكثير لمعالجة مخاطر الأمن السيبرانى المتزايدة.

وقال كايل، الذى تم تعيينه وزيرًا للعلوم عندما تولى حزب العمال السلطة قبل ثلاثة أسابيع، أن "الحرب المفتوحة" فى صفوف المحافظين بدت وكأنها منعت الوزراء السابقين من العمل معًا لضمان استعداد البلاد جيدًا للتهديدات المستقبلية.

وقال: "عانت المرونة الوطنية بشكل رهيب وكارثي. لقد منعت الحرب المفتوحة التى شنتها الحكومة السابقة أى نوع من التقدم فى هذه المجالات وتركت بلدنا عُرضة بشدة ليس فقط لوباء مستقبلى ولكن أيضًا لقضايا الأمن السيبراني".

وأدى القلق المتجدد بشأن التهديدات السيبرانية لبريطانيا إلى تغيير مفاجئ فى الخطط الخاصة بخطاب الملك، مع إلغاء مشروع قانون الذكاء الاصطناعى الذى طال انتظاره لإفساح المجال لمشروع قانون جديد للأمن السيبرانى والمرونة.

وحذر المركز الوطنى للأمن السيبرانى الأسبوع الماضى من أنه على الرغم من إحراز تقدم مع الحكومة والصناعة، فإن بريطانيا تتفوق على أولئك الذين يسعون إلى مهاجمة البلاد. وعلى وجه الخصوص، قال أن "حجم ووتيرة وتعقيد" التهديدات للبنية التحتية الوطنية الحيوية (CNI)، مثل المياه والطاقة والرعاية الصحية، آخذ فى الارتفاع.

وقال كايل أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتعزيز استعداد المملكة المتحدة لوباء مستقبلي. وقدم التقرير الأول من تحقيق كوفيد، الذى صدر قبل أسبوعين، تقييمًا مدمرًا لتخطيط الأمة للوباء، ووصفه بأنه يعانى من "عيوب استراتيجية قاتلة". ويشير الخبراء إلى أن القليل قد تحسن منذ ذلك الحين.