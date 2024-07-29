وزير الصحة يتفقد مستشفى الصدر ببنى سويف ومخزن الأدوية.. فيديو

بنى سويف ــ هانى فتحى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مستشفى الصدر بمدينة بنى سويف، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية، حيث تفقد الوزير والمحافظ قسم الطوارئ والعلاج الطبيعي، والأشعة والعيادات بالمستشفى.

واستعرض الوزير مخزن الأدوية الموجود بالمستشفى، مطالباً بسرعة استغلاله الاستغلال الأمثل وخاصة أنه تم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، الذي يمثل إضافة مهمة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي استراتيحي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصح.