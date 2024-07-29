اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 يوليو 2024 02:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام.. فيديو

الإثنين، 29 يوليو 2024 02:23 م
وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام.. فيديو جانب من الجولة
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أعمال تطوير مستشفى ناصر العام، والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن خطة الوزارة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

وتفقد الوزير والمحافظ  الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفى، والذي يشمل: تطوير ورفع كفاءة على مساحة إجمالية 32 ألف متر مربع (25 ألف متر للمبنى المستجد+ و7 آلاف متر للمبنى القائم)،بطاقة إجمالية 227 سريرا تتنوع مابين أسرة لإقامات المرضى ورعاية مركزة، حروق ورعاية حروق، رعاية أطفال، حضانات.







بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

صحة بنى سويف

مستشفيات بنى سويف

وزير الصحة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة