وزير الصحة ومحافظ بنى سويف يتفقدان أعمال تطوير مستشفى ناصر العام.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أعمال تطوير مستشفى ناصر العام، والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن خطة الوزارة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

وتفقد الوزير والمحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفى، والذي يشمل: تطوير ورفع كفاءة على مساحة إجمالية 32 ألف متر مربع (25 ألف متر للمبنى المستجد+ و7 آلاف متر للمبنى القائم)،بطاقة إجمالية 227 سريرا تتنوع مابين أسرة لإقامات المرضى ورعاية مركزة، حروق ورعاية حروق، رعاية أطفال، حضانات.