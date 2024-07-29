اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 يوليو 2024 10:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نتيجة الثانوية العامة 2024.. مواد لم تعلن نسب النجاح فيها حتى الآن

الإثنين، 29 يوليو 2024 09:16 م
نتيجة الثانوية العامة 2024.. مواد لم تعلن نسب النجاح فيها حتى الآن الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من تصحيح كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة وتجميع ومراجعة النتيجة وإضافة درجات الرأفة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى عدد من مواد الثانوية العامة منها الفيزياء والتاريخ واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والأولى والكيمياء والتاريخ فيما لم يتم إعلان نسب النجاح فى مواد " الرياضيات التطبيقية والبحتة وتشمل الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والديناميكا والاستاتيكا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية حيث من المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأوضحت الوزارة أن مؤشرات نسبة النجاح في امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا تجاوزت 92% حيث لا تزال إجراءات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مستمرة.

وذكر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن اجراءات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كافة اجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.

 







نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجه الثانويه العامه 2024

نتيجه الثانويه العامه

ميعاد نتيجة الثانوية

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

طريقة حساب المجموع بالنسبة المئوية بنتيجة الثانوية العامة 2024

نسبة النجاح فى مادتى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة