مياه الفيوم: تأجيل العمل بخط محطة "كحك بحرى" واستمرار الخدمة

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت شركة مياه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، التراجع عن انقطاع مياه الشرب نظرا لوجود أعمال تقفيله علي خط 700 مم، الخاص بخزان كحك بحري، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة مما يستلزم قطع المياه اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الاربعاء، وقالت الشركة في بيان لاحق لها إنه تقرر تأجيل العمل بالخط وسيتم إصدار بيان آخر عقب تحديد الموعد.

وكانت الشركة طالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، وأكدت في بيانها السابق أن المناطق التي كانت مقرر لها أن تتأثر في حال انقطاع المياه هي قري (الخالدية وتوابعها والجيلاني وتوابعها وأبو شنب وتوابعها والعلوية وتوابعها وكحك بحري وتوابعها).