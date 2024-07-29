انقطاع مياه الشرب بعدة مناطق بالفيوم غدا

الفيوم ــ رباب الجالى

أعلنت شركت مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، عن انقطاع مياه الشرب نظرا لوجود أعمال تقفيلة على خط 700 مم، الخاص بخزان كحك بحري، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة مما يستلزم قطع المياه اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الأربعاء.

والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى قرى (الخالدية وتوابعها والجيلانى وتوابعها وابو شنب وتوابعها والعلوية وتوابعها وكحك بحرى وتوابعها".

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

