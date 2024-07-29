محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى لتطوير كورنيش قرية السنانية

دمياط - هيثم مراد

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش قرية السنانية، وذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، الجهة المُنفذة للمشروعات، والجهة الاستشارية.

وتضمن الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، كما اطلع على كافة مراحل المشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول 400 متر لحماية الكورنيش والطريق، كذلك إنشاء سور ورصيف للكورنيش، فضلا عن تزويده بأعمدة الإنارة، كذلك عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق بدايةً من الكوبرى المعدنى وحتى بنك مصر بطول 900 متر.

وناقش الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، وسُبل تخطيها للإسراع بخطوات التنفيذ، مؤكداً على وضع جدول زمني محدد لكافة الأعمال المتبقية بالمشروع، مع وضع أعمال رصف الطريق أولوية أولى نظرًا لما يشهده من حركة مرورية كثيفة باعتباره محور هام يربط بين مدينة دمياط وطريق رأس البر، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع الطبقة الرابطة للرصف على طول الطريق بالكامل خلال 15 يوما.

ووجه محافظ دمياط، بضرورة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التنفيذ بشكل دورى، كما استعرض خلال الاجتماع رؤية المرحلة الثانية من المشروع التى تتضمن استغلال الساحة المقابلة للكورنيش وتجهيزها بمقاعد و مدرجات، مع إنشاء منطقة للأنشطة المختلفة، وتخصيص ساحة لانتظار السيارات، مشيرا إلى اهمية تنفيذ هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة المكان وإتاحة الفرصة لاستغلال المنطقة بالشكل الأمثل.