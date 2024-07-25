محافظ دمياط يعتمد التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية.. صور

دمياط - هيثم مراد

أعلنت محافظة دمياط عن أسعار التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلي والخارجي للمواصلات داخل المحافظة، وذلك وفق قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اليوم، وجاءت نسب الزيادة في بعض خطوط السير لتتراوح ما بين 10% إلى 15%.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، على شن حملات مستمرة على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير وكذلك الاعلان عن التعريفة الجديدة على أن تكون معلنة بمكان ظاهر بسيارات الأجرة.

كما شدد أيضا على ضرورة وضع لوحات إرشادية داخل المواقف تتضمن التعريفة الجديدة لكل خط سير، مؤكدا على ضرورة التصدي لأية محاولات لرفع التعريفة أو مخالفتها وكذلك مخالفة خطوط السير واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

كما وجه محافظ دمياط، تنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتاكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلنة وعدم التلاعب بها وكذلك مواجهة السوق السوداء بمنتهي الحزم.

ويعرض اليوم السابع" فيما يلي بيان بأسعار بعض خطوط السير الداخلي بمحافظة دمياط...

سيرفيس 1 خط الأعصر من 3 جنيهات إلى 3.25

سيرفيس 2 خط باب الحرس - موقف عزب النهضة من 2.75 إلي 3 جنيهات

سيرفيس داخلي مدينة رأس البر من 5 جنيهات إلي 5.5 جنيها

رأس البر - دمياط من 5.75 جنيها إلي 6.5 جنيها

رأس البر - دمياط المطري من 6.25 جنيها إلي 7 جنيهات

رأس البر - الزرقا من 14.75 جنيها إلي 16.75 جنيها

رأس البر - فارسكور من 11.5 جنيها إلي 13 جنيها

رأس البر - دمياط الجديدة من 8 جنيهات إلي 9 جنيهات

رأس. البر - كفر سعد من 9.5 جنيهات إلي 10.75 جنيها

رأس البر - كفر البطيخ من 7.5 جنيها إلي 8.5 جنيها

رأس البر - القاهرة من 84.5 إلي 93 جنيها

رأس. البر - الزقازيق من 47.5 جنيها إلى 53.5 جنيها

رأس البر - طلخا من 24 جنيها إلي 27.5 جنيها

رأس البر - المحلة من 34.5 إلى 39.5 جنيها

رأس البر - بورسعيد فردي من 37.750الى 43.25 جنيها

دمياط - عزبة البرج من 4 جنيهات إلي 4.5 جنيهات

دمياط - فارسكور من 4.5 جنيهات إلي 5 جنيهات

دمياط - الزرقا من 9.5 جنيهات إلي 10.5 جنيهات

دمياط - كفر سعد من 5.75 جنيها إلي 6.5 جنيها

دمياط - كفر البطيخ من 4.5 جنيها إلى 5 جنيهات

تعريفة خطوط السير الخارجية

دمياط - القاهرة عبود الطريق الزراعي من 68 إلي 75 جنيها

دمياط - القاهرة عبود الطريق الصحراوي من 68 جنيها إلي 75 جنيها

دمياط - الإسكندرية من 65 جنيها إلي 75 جنيها

دمياط - بورسعيد من 20.5 جنيها إلي 23.5 جنيها

دمياط - المنصورة الطريق الشرقي من 18 جنيها إلي 20.5 جنيها



التعريفة الجديدة لخطوط السير











