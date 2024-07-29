محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز الطبى ومحطة تحلية مياه البحر بأبو زنيمة.. صور

جنوب سيناء _فايزة مرسال

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، محطة تحلية مياه البحر بمدينة أبو زنيمة، التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 20 ألف متر مكعب / يوم، تمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الدولة عامة فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال توفير مياه الشرب النظيفة لجميع المواطنين على أرض المحافظة، واطمأن المحافظ أن المحطة توفر مياه الشرب للمواطنين بمدينة أبو زنيمة وأبو رديس ووديانها وتجمعاتها البدوية، ومدينة سانت كاترين، بالإضافة للانتهاء من المقايسات اللازمة لتوصيل شبكة المياه إلى فرع جامعة السويس بأبورديس.

ويتكون المشروع من: مبنى تحلية مياه البحر، مجموعة مخازن، شبكة مواسير بأقطار مختلفة.، مبنى إداري، مأخذ بحرى.، مبنى محولات ومولدات، سور مبانى عدد 4 وحدة تحلية 5000م٣/يوم، عدد 2 ماكينة توليد كهرباء 1500 ك.ف.أ.، معالجة ابتدائية، طلمبات رفع المياه المنتجة.، مظلة للفلاتر، موفر الطاقة باستغلال المياه المرتجعة لتوفير نسبة 40 ٪ من الطاقة المستهلكة، عدد 2 خط ربط بولى إيثيلين أقطار (400 مم - 500 مم)، بإجمالى أطوال 21 كم ضغط (10 - 16) بار.

وخلال الجولة تفقد محافظ جنوب سيناء مركز طب الأسرة بأبوزنيمة، فى إطار الاهتمام بصحة المواطن وتقديم الخدمة الصحية اللائقة باعتبار صحة المواطن أولوية أولى وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية والأقسام وغرفة الأشعة والصيدلية واستمع إلى شرح تفصيلى من مدير المركز عن الخدمات الطبية المقدمة وعدد المترددين عليها، وكذا مواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم والعلاج، وقام بالاطلاع على سجل الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وتوافر كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية ومنظومة الأمن والنظافة بالمركز.

كما أمر المحافظ بوضع خطة عمل للأطباء وهيئة التمريض بتقليص الوردية الواحدة ( النوبتجيات) للأطباء إلى 8 ساعات فقط بدلا من 12 ساعة متواصلة حرصا على تحقيق اليقظة الذهنية لراحة الأطباء والأطقم الطبية مما يؤدى إلى حسن التعامل مع المرضى وجودة الصحية والعلاجية المقدمة، وتأدية الخدمة بسهولة.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وفى ختام الجولة قام المحافظ بزيارة إلى مجلس مدينة ابو زنيمة واطلع على المخططات الاستراتيجية الحى الأول والثانى بالمدينة، بالإضافة إلى مخططات المنطقة الصناعية، وأعطى المحافظ مهلة لمدة خمس أيام لتدقيق البيانات وطالب جميع رؤساء المدن بتجهيز المخططات لعرضها ومناقشتها الأسبوع القادم.



المحافظ يتفقد محطة تحلية مياه الشرب (1)



المحافظ يتفقد محطة تحلية مياه الشرب (2)



المحافظ يتفقد محطة تحلية مياه الشرب (3)



محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز الطبي (1)



محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز الطبي (2)



