محافظ الوادى الجديد يتفقد مستشفى الخارجة التخصصى ويوجه بدعم الحالات الحرجة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة بمستشفى الخارجة التخصصي؛ وذلك للوقوف على سير العمل بالمستشفى، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تابع تواجد الأطباء بالعيادات الطبية المختلفة، والتقى بعدد من المرضى للتأكد من عدم وجود أى معوقات أو شكاوى، موجهًا بالإعلان عن مواعيد عمل العيادات الخارجية والحد من تزاحم المواطنين بشباك التذاكر.

كما وجّه بدعم الحالات المرضية الحرجة والطارئة المستحقة بالتنسيق بين مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى وحصر الاحتياجات العاجلة من المستلزمات والأجهزة لتوفيرها.

وفى سياق آخر التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وذلك لبحث موقف المياه والصرف الجارية بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، المهندس حسام أحمد رئيس فرع الشركة بالوادى الجديد.

حيث استعرضا إجراءات استلام وتشغيل الشركة لمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المحافظة والتى تم الانتهاء من تسليمها بمركزى الخارجة والداخلة، وجارى الانتهاء من تسليم عدد من المحطات بمركز الفرافرة، والإعداد لبدء الاستلام بباريس وبلاط.

كما بحثا الإسراع بتشغيل محطات المياه والصرف بالمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور فى إطار مشروع الجذب السكانى الذى تنفذه المحافظة لتوطين عدد من الأسر بالمدينة. وكذلك خطة إحلال وتجديد عدد من محطات الصرف الصحى الرئيسية والفرعية بمدينتى الخارجة وباريس والتى يبدأ العمل بها نهاية العام الحالي.

ووجّه الزملوط بسرعة توفير مقرين إداريين للشركة بمركزى الخارجة والداخلة؛ لتيسير الخدمة على المواطنين فى إنهاء المعاملات اللازمة، وإنهاء إجراءات نقل العاملين بالشركة المعاريين من الوحدات المحلية؛ لتحقيق الاستقرار الوظيفى لهم.