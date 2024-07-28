محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال القرية التراثية والخيمة البدوية فى الخارجة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ تفقّد أعمال تأثيث وفرش الخيمة البدوية، مُوجهًا بتغطية السقف بشكل جمالي، وإجراء تجربة لأجهزة التكييف والتبريد، وتشجير المنطقة المحيطة بالخيمة.



كما تابع أعمال القرية التراثية المُلحقة، التي تضم فندق بيئي ومعارض لبيع التمور والصناعات اليدوية، مُوجهًا بإنشاء دورات مياه لخدمة أصحاب المعارض والزوار، كما وجّه مديرية الشباب والرياضة بطرح مساحات الأراضي غير المستغلة للاستثمار الزراعي وتخصيص إيرادها لدعم موازنة النادي.



كما تفقد محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، وشملت أعمال التشطيبات بمبنى التعامل مع الجمهور واطلع على التشغيل التجريبي للمصاعد، كما تفقّد مبنى مديرية التربية والتعليم مُوجهًا بإنهاء الأعمال لانتقال العاملين وتشغيلها مع حلول العام الدراسي الجديد، واستكمال أعمال الموقع العام؛ تمهيدًا للافتاح الرسمي للعاصمة خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.