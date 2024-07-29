محافظ المنيا: كل الدعم للانتهاء من مشروعات القطاع الصحى الجامعى

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، يرافقه الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، المستشفى الجامعى الثلاثي الجديد المكون من: مبنى ثلاثي الأجنحة لإقامة المرضى، مجمع العمليات والعناية، ومبنى العيادات الخارجية، حيث تعمل المستشفى بطاقة استيعابية 320 سريراً بالاضافة إلى مبني العمليات والعناية المركزة مكون من 6 غرف عمليات كبرى، و3 غرف لجراحة المناظير، و4 عنابر عناية مركزة بطاقة 35 سريرًا، وغرف إفاقة، وغرف تعقيم مركزي، بالإضافة إلى خدمات المساعدة والدعم اللوجستى، لخدمة أكثر من 6.5 ملايين مواطن بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

تفقد المحافظ كافة أقسام المستشفى وتحوى عيادات خارجية وغرف عمليات صغرى، وغرف تخدير وتجهيز عمليات وغرف إقامة للمرضي، بالإضافة لفصول دراسية وغرف أطباء، وقاعات للسمينار، إلى جانب 5 مبان خدمية ملحقة تضم مبني العيادات الخارجية ومبني الكهرباء والغلايات والغازات الطبية وخزان الحريق ومبني الشيلرات، إلي جانب الكوبري الرابط بين المبني الثلاثي ومبني ملحق العمليات والعمليات.

واستكمل محافظ المنيا جولته يرافقه رئيس الجامعة بزيارة مستشفى المنيا الجامعى للعيون، المكون من طابقين: الأول يضم (المكاتب الإدارية - شئون المرضى- العيادات الخارجية والصيدلة- وحدة الفحوصات) و الثانى يضم جناح العمليات وبه 3 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء جميع عمليات العيون ومتصلة بشاشة عرض خارجية لعرض العمليات بغرض التعليم الطبى - غرفة إقامة المرضى وتحوى 20 سريرا - غرفتين للعلاج الإقتصادى - غرفة مجلس القسم - قاعة تدريس الدراسات العليا .

وخلال زيارته، اكد اللواء"كدوانى" أن ما تشهده مستشفيات الجامعة من أعمال تطوير لزيادة القدرة الاستيعابية وتقديم خدمات متميزة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية المصرية، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة المنيا تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الخدمة الصحية لأهالي محافظة المنيا والمحافظات المُجاورة جنباً الى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أن المستشفى الجامعي الجديد يضم العديد من التخصصات الطبية مما يُساهم في تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030 ، والذي يستهدف النهوض بصحة المواطنين.

واعلن المحافظ دعمه الكامل لتسهيل الاجراءات وتذليل العقبات لسرعة نهو الأعمال في مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة لافتًا إلى الدعم الذي توليه الدولة لتطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، فضلًا عن دورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء ذوي كفاءة عالية، مشيدًا بما شهدته هذه المستشفيات من تطور غير مسبوق، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، وتحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات طبية عالية الجودة.

واختتم محافظ المنيا جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمركز الأورام والعلاج الإشعاعي، والذي من المقرر أن يضم 100 سرير وجهازا للعلاج الإشعاعي، بالاضافة إلى ( عيادات خارجية - قسم العلاج الإشعاعي - قسم المسح الذري- قسم العلاج الكيماوي- جناح عمليات الأورام- عنابر إقامة للمرضى)، و تأتى أعمال إنشاء المركز في اطار الجهود الدؤوبة من الدولة لدعم مرضي الأورام والقضاء علي قوائم الانتظار و المقرر تشغيله خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيتم تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها مريض الأورام بدءاً من التشخيص المبكر وتحديد مرحلة المرض وكذلك وضع الخطة العلاجية من جراحة أو علاج كيميائي أو اشعاعي.

من جانبه، قدم الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، عرض مفصل حول اعمال انشاء المركز والتى تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية حيث سيضم المركز واحداً من أحدث اجهزه العلاج الاشعاعي التي تقدم تقنيات متطورة مثل العلاج الاشعاعي ثلاثي الأبعاد والعلاج الاشعاعي والذي يمتاز بقدره عالية علي اصابه الأنسجة السرطانية دون التأثير علي الأنسجة السليمة المحيطة بالورم، كما تم اضافه أحدث جهاز تخطيط علاج اشعاعي باستخدام الأشعة المقطعية المزودة بالليزر، لافتاً الى انه سيتم تفعيل المبادرات الرئاسية لرعاية مرضي السرطان المختلفة وكذلك كونها مركزاً للبحث العلمي والتدريب الطبي في مجال الأورام.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام شوقى عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمنيا والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.