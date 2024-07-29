محافظ المنيا: دخول مستشفيات جامعية جديدة سيحدث طفرة غير مسبوقة بالقطاع الصحى

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على الدور الحيوى الذى تقوم به الجامعة، وما تقدمه من رؤى متميزة فى مجالات البحث العلمى وخدمة وبناء المجتمع من خلال تقديم نماذج مضيئة، ترتقى بالمجتمع ثقافياً وعلمياً وتنموياً، فضلاً عن تقديم فرص تعليمية متميزة تساهم فى بناء مستقبل أفضل للمجتمعات المحيطة بها.

وأضاف المحافظ خلال مشاركته باجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وعدد من عمداء وأساتذة الكليات، أن تكليفه بهذا المنصب من قبل القيادة السياسية ُيعد شرفاً كبيراً وتحديا ً ومسؤولية ،للارتقاء بالمحافظة ووضعها فى المكانة التى تليق بها كعروسٍ لصعيد مصر.

أكد اللواء "كدواني" على أهمية تعزيز عملية التوأمة والشراكة بين المحافظة والجامعة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الجامعة فى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة التعليم، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتردد فى الاستعانة بالخبرات الجامعية فى كافة التخصصات لتطوير الأداء بشكل علمى وداعم لكافة الخطط التنموية على أرض المحافظة من خلال الإسهامات العلمية والعملية لتحقيق الاستغلال الأمثل لما تمتلكه من إمكانيات وثروات متنوعة.

وأضاف المحافظ أن دخول مستشفيات جامعية جديدة الخدمة قريبا سيحدث طفرة غير مسبوقة فى القطاع الصحى حيث يُعد الإنسان المصرى من أهم الأولويات فى المرحلة الحالية ومن هنا يأتى الاهتمام بتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة له ، مشيراً إلى انضمام عروس الصعيد لمنظومة التأمين الصحى الشامل وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية، بهدف توفير رعاية طبية متكاملة لأكثر من 6 ملايين مواطن من أبناء المنيا، وتقديم الخدمات الصحية فى أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستشفيات، هى «سمالوط وديرمواس وملوي»، وجار الإنشاء والتطوير الشامل لـ 5 مستشفيات هى «العدوة ومغاغة وبنى مزار ومطاى وأبوقرقاص»، إلى جانب تطوير مستشفيات جامعة المنيا، كما تم تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات حميات وأيضا 3 مستشفيات صدر، كما تم رفع كفاءة مستشفى التأمين الصحى وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة على الاستمرار فى تقديم كافة الخبرات العلمية لخدمة أبناء المحافظة، لافتاً إلى أن الجامعة تضم العديد من الكفاءات والخبرات العلمية التى تساهم فى إحداث نقلة على مستوى المحافظة.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود المحافظ منذ توليه منصبه وبجولاته الميدانية على مستوى مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات العامة ومتابعة المشروعات الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين وسرعة البت فى حلها ومواجهتها.

هذا وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والبحث العلمى فى الجامعة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها داخل الحرم الجامعى ومناقشة الخطط المستقبلية لتوسيع البرامج الأكاديمية وزيادة الدعم للبحث العلمى والابتكار.

وخلال الاجتماع، تم عرض فيلم تسجيلى يسلط الضوء على مسيرة عطاء الجامعة منذ انشائها وحتى الآن، وفى الختام أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة للواء عماد كدوانى تقديرا له ولجهوده فى خدمة الوطن والسهر على خدمة مواطنى المحافظة.