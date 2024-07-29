رفع الإشغالات بمنطقة المعلمين بحى غرب أسيوط استجابة لشكاوى المواطنين

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتكثيف رفع وإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بمنطقة المعلمين التابعة لحي غرب استجابة لشكاوى المواطنين من تضررها من مقهى ومطعم يقوم بفرش الكراسي وإشغال الطريق أسفل أبراج سكنية بالمنطقة ما يسبب إزعاجا للسكان ومضايقات للمارة.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط بقيادة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي، بتنفيذ حملة لإزالة اشغالات والمرافق على حرم الطريق بمنطقة المعلمين وضبط ومصادرة الإشغالات وفروشات تلك المحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

كان محافظ أسيوط قد إلتقى عدد من المواطنين خلال إحدى جولاته الميدانية مستمعاً لشكواهم وعلى الفور أصدر تعليماته ل أبو العيون إبراهيم رئيس الحي بإزالة الاشغالات وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم والتعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق والمخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس.

