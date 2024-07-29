محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب المهنى المتطور ببنى غالب.. اعرف التفاصيل

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، بعض الدورات التدريبية بمركز التدريب المهنى المتطور ببنى غالب والتابع لمديرية العمل، للوقوف على سير العمل، وحث الشباب والفتيات على الإستفادة من الدورات التدريبية فى تعلم الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعلى سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط.

وحرص محافظ أسيوط، على تفقد ورشة المشغولات والصناعات اليدوية "الحياكة" واستعرض المنتجات التى تم تصنيعها داخل الورشة، مشيداً بجودة المنتجات، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع مشروع " مهنتك مستقبلك " والتى ينفذها برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة، كما تفقد ورش ومعامل الحاسب الآلي والتبريد والتكييف وصيانة المحمول، كما تفقد ورش النجارة والسيارات واللحام وأطمأن على مدى تناسب مساحة وإرتفاع الورشة والمعدات المستخدمة لتوفير برامج تدريبة تساهم فى إعداد فنيين ومتدربين على مستوى عالى من الكفاءة والخبرة.

وتابع المحافظ، بعض الورش التدريبية فى مجال الحياكة والتطريز حيث وجه بتوفير كافة التسهيلات لمساعدة المتدربات على تسويق منتجاتهم وعرضها فى المعارض الدائمة والمؤقتة داخل المحافظة وخارجها، ومنها معارض الزى المدرسى لتحقيق عائد مادى للمتدربين وخريجى البرامج التدريبية، كما تفقد ورشة الحاسب الآلى حيث تعرف على البرامج التى يتم تقديمها للمتدربين ومدى إرتباطها بإحتياجاتهم المهنية المطلوبة ووجه بتطوير برامج التدريب لمواكبة إحتياجات سوق العمل.

وأشاد المحافظ، بالورش التدريبية بمركز التدريب المهنى المتطور، معلناً دعم المتدريبين وتكريم المتميزين منهم ومنحهم فرص عمل للإلتحاق بمختلف شركات القطاع الخاص.