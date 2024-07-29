محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بحى شرق ومركز أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى شرق ومركز أسيوط، لمتابعة انتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستمع من المشرفين على المركز التكنولوجي حول الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيلات المقدمة، وخطوات تقديم طلب التصالح.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين وسرعة تقديم الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية و رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والعميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق.

وحرص محافظ أسيوط، خلال تفقده للمركز التكنولوجي، على التعرف على آراء العاملين والمواطنين حول المركز وجودة الخدمات المقدمة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن طلبات التصالح ستعود بالنفع على المواطنين لتقنين وضعهم وفي مخالفات البناء ويحفظ للدولة حقوقها.



وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، والإعلان بكافة الطرق الممكنة داخل المركز التكنولوجي وخارجه، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلاً عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

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