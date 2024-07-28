عميد علوم المنصورة: 12 برنامجا بينها 6 نوعية لتأهيل طلاب الكلية لسوق العمل

الدقهلية – سارة الباز

أكد الدكتور أسامة إبراهيم العيان، عميد كلية العلوم بجامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الكلية تضم نحو 500 عضوا بهيئة التدريس، يعملون بـ 6 أقسام بالكلية وهي: "الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، الرياضيات، النبات، علم الحيوان"، وقد تأسست جميعها 1969م، لافتا إلى أن كل قسم من هذه الأقسام يضم نوعين من البرامج: برامج عادية، وأخرى نوعية، وبذلك يكون إجمالي عدد البرامج في الأقسام 12 برنامجا نصفهم عادي، والنصف الآخر نوعي بمصروفات تصل إلى 20 ألف جنيها سنويا، يتم دفعها على قسطين على مدار العام الدراسي، وهي: "برنامج التكنولوجيا الحيوية، برنامج جيولوجيا البترول والتعدين، برنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها، برنامج الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية، برنامج الفيزياء الطبية، برنامج الكيمياء والأدلة الجنائية".



وأشار "العيان" إلى أن ميزة البرنامج النوعي في الكلية هي أن من يتقدم إليه من الطلبة يُقبل فورا دون تنسيق داخلي، بالإضافة إلى مساعدة الطالب على تأهيله لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة له في العديد من المجالات في المؤسسات والشركات والمصانع المختلفة، وتوفير مصدر دخل ذاتي للكلية.