اليوم السابع
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متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مقر المحكمة العسكرية في "اللد" المحتلة.. فيديو

الإثنين، 29 يوليو 2024 09:21 م
متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مقر المحكمة العسكرية في "اللد" المحتلة.. فيديو اقتحام المحكمة العسكرية
كتب عبد الوهاب الجندى

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اقتحم متظاهرون إسرائيليون المحكمة العسكرية في قاعدة بيت اللد المحتلة، وفق ما نشرت الإذاعة العبرية.

كما اقتحم متظاهرون إسرائيليون، اليوم الإثنين، معتقل سدي تيمان سيئ السمعة، احتجاجًا على التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب وإهمال الأسرى الفلسطينيين.

واقتحم العشرات من الإسرائيليين المعتقل، الذي يعذّب وينكل داخله بمئات الأسرى من الفلسطينيين، لا سيما من قطاع غزة.

ويرفض الإسرائيليون تحقيقا للشرطة العسكرية الإسرائيلية مع جنود بشأن انتهاكات بحق أسير فلسطيني، بحسب ما أفاد مراسل التلفزيون العربي.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الشرطة العسكرية أخذت الجنود المتهمين بارتكاب انتهاكات في معتقل سدي تيمان إلى التحقيق.







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