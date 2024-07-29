اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يوقف 9 جنود لإساءة معاملة معتقل من قطاع غزة

الإثنين، 29 يوليو 2024 07:00 م
القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يوقف 9 جنود لإساءة معاملة معتقل من قطاع غزة جيش الاحتلال_أرشيفية
رامى محيى الدين

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افاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال أوقف 9 جنود بشبهة إساءة معاملة معتقل من قطاع غزة.

وفى سياق منفصل، أكد جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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