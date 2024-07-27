وزارة النقل تكشف حقيقة وجود كسر فى كوبرى سمنود

كتب سيد الخلفاوي

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة و كوبرى سمنود على النيل مما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكوبرى، وأكدت الوزارة أن المختصين بالهيئة العامة للطرق والكبارى قاموا بمعاينة وفحص حالة كوبرى سمنود الملاحى على فرع دمياط والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للابحار وحماية دعامات الكوبري.



وأوضحت الوزارة أنه تبين أن فصل العوامة عن جسم الكوبرى ليس كسراً وإنما حدث نتيجة سرقة بعض المهمات المعدنية للكوبرى حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية وبعض مهمات تثبيت العوامة مما أدي الى فك بعض اجزائها وانحرافها من موقعها.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم سحب العوامة بعيدا عن المجرى الملاحى و تم تثبيتها بشكل مؤقت بجسم الكوبرى لعدم التأثير على حركة الملاحة ولم يحدث اى تأثير على جسم الكوبرى الرئيسي، وتم تكليف شركة متخصصة لعمل معاينة وفحص لحالة الكوبرى بالكامل والبدء الفورى فى أعاده تصينع الاجزاء المفقودة لعمل صيانة شاملة للكوبرى.



وقد أصدر الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل توجيهاته للهيئة العامة للطرق و الكباري بضرورة اجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الامنية للحد من السرقات لأجزاء الكبارى والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية.



وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين بإرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق والكباري ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها لهذا الغرض وهي ( الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ وعلى رقم 01207255273 ) ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى و المخالفات والتعديات واماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري